POL-VIE: Geflüchteter Straftäter aus der LVR stellt sich bei der Polizei
Viersen-Süchteln / Köln (ots)
Update zu Meldung 228:
Der gesuchte 19-Jährige meldete sich am frühen Freitagmorgen selbstständig bei der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof. Er wurde in die LVR-Klinik Süchteln zurückgebracht. /cp (229)
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