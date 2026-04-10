POL-VIE: Geflüchteter Straftäter aus der LVR stellt sich bei der Polizei

Nettetal-Breyell (ots) - In der Nacht zum 9. April 2026 wurde eine Zeugin gegen 3:30 Uhr durch das Geräusch einer zerberstenden Scheibe geweckt. Bei der anschließenden Nachschau stellte sie fest, dass ein Glaselement einer Tür im Bereich der Türklinke eingeschlagen worden war. Vermutlich wollte der bislang unbekannte Täter so vom dahinterliegenden Hausflur zu den Vitrinen des ansässigen Juweliers gelangen. Dies ...

mehr