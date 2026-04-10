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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Geflüchteter Straftäter aus der LVR stellt sich bei der Polizei

Viersen-Süchteln / Köln (ots)

Update zu Meldung 228:

Der gesuchte 19-Jährige meldete sich am frühen Freitagmorgen selbstständig bei der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof. Er wurde in die LVR-Klinik Süchteln zurückgebracht. /cp (229)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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