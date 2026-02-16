Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizei vollzieht Abschiebung eines kolumbianischen Staatsangehörigen

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Im Rahmen einer Dokumentensichtung eines Fluges aus Barcelona am Flughafen Stuttgart wurde ein 27-jähriger kolumbianischer Staatsangehöriger kontrolliert. Der Mann legte einen gültigen kolumbianischen Reisepass vor. Darin befand sich ein Einreisestempel aus Paris vom 20.04.2025. Zur Durchführung der polizeilichen Befragung wurde ein spanisch sprechender Dolmetscher telefonisch hinzugezogen. Im Rahmen der Befragung ergaben sich Anhaltspunkte für den Verdacht des unerlaubten Aufenthalts sowie der unerlaubten Einreise, sowie der unrechtmäßigen Erwerbstätigkeit. Aufgrund der festgestellten strafrechtlichen Verstöße wurde die Abschiebung im Sofortvollzug angeordnet. Nach Richtervorführung am Amtsgericht Nürtingen wurde die Person in die Abschiebungshafteinrichtung Pforzheim eingeliefert. Die Abschiebung erfolgte am 16.02.2026 aus Frankfurt am Main nach Bogota.

