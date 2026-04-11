Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pkw fährt gegen Baum

Viersen-Süchteln (ots)

Pkw-Fahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Samstagnachmittag kam es gegen 16:26 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Düsseldorfer Straße in Süchteln. Eine 84jährige Viersenerin befuhr zum Unfallzeitpunkt die Düsseldorfer Straße aus Richtung Viersen in Fahrtrichtung Süchteln. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Nachdem sie mit Hilfe der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit wurde, wurde sie schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallörtlichkeit wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt. /TC (229)

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