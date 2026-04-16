Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Attenweiler/B312 - Mit dem Hubschrauber in die Klinik

Schwere Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer am Donnerstag zu. Ein Klein-Lkw hatte ihm die Vorfahrt bei Attenweiler/B312 genommen

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 6.45 Uhr. Ein 32-Jähriger war mit seiner Suzuki auf der B312 von Riedlingen in Richtung Biberach unterwegs. Ein 58-Jähriger fuhr auf der L266 von Attenweiler kommend in Richtung B312. An der dortigen Kreuzung wollte der Fahrer des Mercedes Vito geradeaus weiterfahren auf der L280 in Richtung Stafflangen. Der Mercedesfahrer achtete wohl beim Überqueren der Kreuzung nicht auf den vorfahrtsberechtigten Biker. Der leitete einen Bremsvorgang ein und kam zum Sturz. Der Fahrer rutschte samt Maschine über die Straße und konnte einen Zusammenstoß mit dem Lkw nicht mehr verhindern. Der Motorradfahrer prallte in Schräglage in die rechte Fahrzeugseite des Mercedes und blieb mit schweren Verletzungen liegen. Der Rettungsdienst und Notarzt waren vor Ort und kümmerten sich um den Schwerverletzten. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in eine Klinik. Auch der 58-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Verkehrsdienst Laupheim nahm den Unfall auf. Die Unfallermittler schätzen den Schaden am schrottfreien Motorrad auf rund 10.000 Euro, den am nicht mehr fahrbereiten Mercedes Vito auf ca. 20.000 Euro. Abschlepper bargen die Fahrzeuge. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B312 in Richtung Biberach gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung ab Schammach wurde durch die Feuerwehr Attenweiler eingerichtet. Kurz nach 8.15 Uhr war die Strecke wieder frei. Die Feuerwehr Attenweiler war mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften im Einsatz.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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