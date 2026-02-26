PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch und Unfallflucht

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Einbruch in Werkstatt

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Mittwoch 19 Uhr und Donnerstag 05:30 Uhr Zutritt zu einer Sozialwerkstatt in der Heimstraße indem er dort ein Fenster beschädigte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Polizeiposten Rot am See hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07955 454 entgegen.

Sulzbach-Laufen: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 13:30 Uhr und 22:30 Uhr einen in der Bahnhofstraße auf dem Parkplatz einer Holzfirma geparkten Audi und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Gaildorf nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

