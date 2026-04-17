Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nachtrag - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei - Mann von mehreren Tätern attackiert und mit Messer verletzt - Polizei nimmt weiteren Tatverdächtigen fest.

Ulm (ots)

Wie berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6253716 kam es am Samstag (11.04.2026), gegen 19:10 Uhr, in einer Unterführung im Bereich der Ulmer Sedelhöfe vor einem Lebensmittelmarkt zunächst wohl zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Hierbei wurde ein 22-Jähriger durch Schläge und durch den Einsatz eines Messers schwer verletzt.

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Ulm konnte nun am gestrigen Mittwoch ein weiterer mutmaßlicher Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Der 24 Jahre alte litauische Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland konnte zunächst anhand der Auswertung von Videoaufzeichnungen aus dem Unterführungsbereich in den Sedelhöfen bei der mutmaßlichen Tathandlung identifiziert werden. Der Mann soll hierbei das Messer gegen den geschädigten 22-Jährigen eingesetzt haben. Die Festnahme erfolgte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen am Mittwochmorgen in der Ulmer Innenstadt. Das Messer konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der 24-jährige Mann am Donnerstag der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Ulm vorgeführt. Diese erließ gegen den Tatverdächtigen einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Der 22-jährige Geschädigte hat zwischenzeitlich das Krankenhaus verlassen.

Die Polizei prüft anhand der umfangreichen Videoaufnahmen weiterhin, ob noch weitere Personen an der Auseinandersetzung am Samstag beteiligt waren.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei dauern an.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ulm weiterhin unter der Telefonnummer 0731/188-0 entgegen.

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Staatsanwaltschaft Ulm, Michael Bischofberger, Tel. 0731 189-1441

Polizeipräsidium Ulm, Sven Vrancken, Tel. 0731 188-1111

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