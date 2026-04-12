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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei -

Ulm (ots)

Mann von mehreren Tätern attackiert und mit Messer verletzt - Am Samstagabend wurde ein 22-Jähriger in Ulm schwer verletzt.

Am Samstag, gegen 19:10 Uhr, kam es in einer Unterführung im Bereich der Ulmer Sedelhöfe vor einem Lebensmittelmarkt zunächst wohl zu verbalen Streitigkeiten zwischen mehreren Männern und einem 22-Jährigen. Im weiteren Verlauf sollen die Täter mehrfach auf den Mann eingeschlagen haben. Zudem soll hierbei einer der Täter mutmaßlich ein Messer eingesetzt und den 22jährigen dadurch schwer verletzt haben. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung des Ulmer Hauptbahnhofs.

Noch in unmittelbarer Nähe des Tatorts konnte ein 18-Jähriger durch die Polizei festgenommen werden. Im Rahmen der weiteren Fahndung nach den weiteren Tätern wurde während der polizeilichen Maßnahmen ein 23-Jähriger festgenommen. Den anderen Tatverdächtigen gelang es, vom Tatort zu flüchten. Die Fahndung nach diesen läuft derzeit auf Hochtouren.

Der geschädigte 22-jährigen ukrainischen Staatsbürger wurde durch den Angriff und die Gewalteinwirkung schwer verletzt. Er wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Vor Ort sicherten Spezialisten der Polizei Ulm umfangreiche Spuren.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der 23-jährige Mann aus dem Raum Ulm noch am Sonntag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Ulm vorgeführt. Dieser erließ gegen den Tatverdächtigen einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Der 18-jährige afghanische Staatsbürger wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei dauern an.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ulm unter der Telefonnummer 0731/188-0 entgegen.

++++0669913

Staatsanwaltschaft Ulm, Tel. 0731 189-1441

Polizeipräsidium Ulm, Sven Vrancken, Tel. 0731 188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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