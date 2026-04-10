Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen - Ohne Führerschein und mehreren Verstößen

Eine Verkehrskontrolle auf der A7 bei Gruibingen brachte am Donnerstag mehrere Verstöße ans Licht.

Ulm (ots)

Der 38-jährige Mercedes-Fahrer fuhr gegen 15 Uhr mit seinem Gespann auf der A8 auf Höhe der Tank- und Rastanlage Gruibingen. Dort verließ er die Autobahn verbotswidrig über eine Betriebsumfahrung in Richtung Gruibingen. Die Polizei kontrollierte daraufhin das Gespann und stellte mehrere Verstöße fest. Der Fahrer besaß keine gültige Fahrerlaubnis für das Gespann. Außerdem war das Fahrzeug überladen und die Ladung im Anhänger war nicht gesichert. Bei einer weiteren Überprüfung stellten die Beamten zudem fest, dass das Fahrzeug verkehrsunsicher war. Die Bremsen und Schlussleuchten funktionierten nicht. Der Fahrer muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Der Anhänger blieb stehen und darf erst weitergefahren werden, wenn er in einen verkehrssicheren Zustand gebracht worden ist.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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