POL-UL: (GP) Gruibingen - Zigarettenautomat aufgebrochen
Am frühen Donnerstagmorgen hatten es Unbekannte in Gruibingen auf Zigaretten abgesehen.
Ulm (ots)
Ein Zeuge entdeckte den aufgebrochenen Automaten auf Höhe einer Kirche in der Straße Leiningshalde. Der wurde mutmaßlich in der Zeit zwischen 1.40 Uhr und 2.10 Uhr durch Diebe aufgeflext. Die Täter entnahmen den Inhalt. Mit ihrer Beute flüchteten sie und blieben dabei unerkannt. Die Polizei Geislingen (Tel. 07331/93270) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.
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