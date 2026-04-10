Ulm (ots) - Um 15 Uhr befuhr eine 78-jährige Renault Fahrerin die K7537 bei Ertingen. An der Einmündung bog sie nach rechts auf die Bundesstraße in Richtung Riedlingen ein. Dabei achtete sie nicht auf den Verkehr auf der B 3111. Denn von links kam ein 64-Jähriger mit seinem Opel. Der hatte Vorfahrt. Beide ...

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