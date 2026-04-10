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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen - Zigarettenautomat aufgebrochen
Am frühen Donnerstagmorgen hatten es Unbekannte in Gruibingen auf Zigaretten abgesehen.

Ulm (ots)

Ein Zeuge entdeckte den aufgebrochenen Automaten auf Höhe einer Kirche in der Straße Leiningshalde. Der wurde mutmaßlich in der Zeit zwischen 1.40 Uhr und 2.10 Uhr durch Diebe aufgeflext. Die Täter entnahmen den Inhalt. Mit ihrer Beute flüchteten sie und blieben dabei unerkannt. Die Polizei Geislingen (Tel. 07331/93270) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++0656301 (JC)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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