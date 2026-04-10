Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag prallten auf der B311 bei Ertingen zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Um 15 Uhr befuhr eine 78-jährige Renault Fahrerin die K7537 bei Ertingen. An der Einmündung bog sie nach rechts auf die Bundesstraße in Richtung Riedlingen ein. Dabei achtete sie nicht auf den Verkehr auf der B 3111. Denn von links kam ein 64-Jähriger mit seinem Opel. Der hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf insgesamt 5.500 Euro. Die Autos blieben fahrbereit.

+++0651941 (JC)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell