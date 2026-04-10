Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Diesel gestohlen

In der Nacht auf Donnerstag zapfte ein Unbekannter Diesel aus einem LKW in Uhingen ab.

Ulm (ots)

Zwischen 16.30 Uhr und 7.30 Uhr machte sich ein Unbekannter an dem LKW zu schaffen. Der Mercedes stand im Bereich der Heinkelstraße / Siemensstraße. Der Täter brach den Tankverschluss auf und zapfte rund 300 Liter Dieselkraftstoff ab. Danach flüchtete er unerkannt. Die Polizei Uhingen (Tel.: 07161/ 9381120) sicherte Spuren und ermittelt nun nach dem Täter. Den Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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