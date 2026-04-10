Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zu viel getrunken

Am Donnerstag meldete eine Zeugin einen 19-jährigen Autofahrer in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 21.15 Uhr kam es zunächst auf einem Parkplatz in der Pfullendorfer Straße zu Streitigkeiten. Die Polizei traf unter den Beteiligten einen 19-Jährigen an. Vor Ort konnte durch die Beamten ermittelt werden, dass der 19-Jährige zuvor mutmaßlich alkoholisiert mit dem Auto zum Parkplatz gefahren sei. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Das Ergebnis ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Er musste zur Blutprobe mit in eine Klinik. Das Ergebnis soll nun Aufschluss über den tatsächlichen Alkoholgehalt geben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen, damit alle sicher ankommen. Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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