Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Auf Vorderfrau aufgefahren

Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Mittwoch bei Bad Schussenried.

Ulm (ots)

Um 7.50 Uhr fuhr eine 22-Jährige mit ihrem Kia auf der L283 von Steinhausen in Richtung Sattenbeuren. Vor ihr bremste ein Autofahrer ab, um anschließend abzubiegen. Die 22-Jährige bremste ihr Auto ab. Das bemerkte wohl eine hinterherfahrende 26-Jährige zu spät. Sie versuchte noch zu bremsen, prallte jedoch mit ihrem Opel in das Heck des Kia. Die Unfallverursacherin erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Kia-Fahrerin hatte Glück und blieb unverletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Bad Schussenried hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt 8.000 Euro. Die Feuerwehr Bad Schussenried und Steinhausen war im Einsatz und band ausgelaufene Betriebsstoffe.

+++0644643 (JC)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

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