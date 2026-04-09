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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Automatenaufbruch im Kiosk
Am frühen Mittwochmorgen versuchten zwei Unbekannte mehrere Automaten in einem Kiosk aufzubrechen.

Ulm (ots)

Um kurz vor zwei Uhr betrat ein bislang Unbekannter einen Kiosk am "Alter Postplatz". Eine weitere Person blieb vor dem Geschäft stehen. Der Mann versuchte zwei mittels Schloss gesicherte Automaten aufzubrechen. Dies misslang zunächst. Er verließ den Laden, kehrte jedoch kurze Zeit später zurück und brach das Schloss offenbar mit einem Werkzeug auf. In dem Automaten befand sich eine geringe Menge Bargeld. Anschließend versuchte der Einbrecher einen Snackautomaten einzuschlagen. Dies misslang ihm. Danach flüchteten beide Männer unerkannt. Das Polizeirevier Biberach (Tel.: 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Die Polizei sicherte auch Videoaufnahmen. Die werden nun ausgewertet und sollen weitere Hinweise zu den Unbekannten bringen.

++++0649406

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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