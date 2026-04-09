Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Brand in Einfamilienhaus

Am frühen Donnerstagmorgen erlitten mehrere Bewohner eines Wohnhauses bei Ebersbach durch Rauchgas leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz nach 3 Uhr rückten zahlreiche Einsatzkräfte in die Staufenstraße im Stadtteil Weiler aus. Dort brach im Keller eines Einfamilienhauses ein Feuer aus. Drei Bewohner brachten sich rechtzeitig in Sicherheit und konnten das Haus noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Die Feuerwehr hatte den Kellerbrand schnell unter Kontrolle. Eine 26-jährige Bewohnerin musste durch die Feuerwehr mit einer Leiter vom Dach des Gebäudes gerettet werden. Alle vier Bewohner kamen mit Verdacht auf leichte Verletzungen in eine Klinik, da sie Rauchgas eingeatmet hatten.

Die Feuerwehren aus Uhingen und Ebersbach waren mit insgesamt 12 Fahrzeugen und 53 Personen im Einsatz. Nachdem das Gebäude gelüftet war, blieb das Haus weiter bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie es zu dem Brand im Keller kam ist derzeit noch unklar. Der Schaden wird auf bis zu 50.000 Euro geschätzt.

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Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

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