POL-UL: (HDH) Heidenheim - Diesel entwendet
In den vergangenen Tagen stahl ein Unbekannter Diesel aus einem LKW.
Ulm (ots)
Der Laster stand zwischen Mittwoch, den 1. April und Mittwochmorgen, den 8. April, in der Aufhausener Straße. In diesem Zeitraum bohrte ein Unbekannter den Tank des MAN auf. Er entwendete über 100 Liter Diesel. Das Polizeirevier Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Dieb.
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