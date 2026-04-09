Ulm (ots) - Die Frau befand sich kurz nach 10 Uhr "Am Wedelgraben" und bettelte um Geld. Sie hatte einen Pappbecher vor sich aufgestellt. Ein 40-Jähriger nahm den Becher beim Vorbeilaufen an sich und rannte davon. Das Polizeirevier Heidenheim konnte den Dieb kurze Zeit später in der Innenstadt feststellen. Das ...

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