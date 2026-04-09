Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Auto brennt aus

Am Donnerstagmorgen rückte die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand auf der A8 bei Gruibingen aus.

Ulm (ots)

Um kurz nach 3 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Seat auf der A8 in Richtung München. Als der Fahrer Schmorgeruch wahrnahm, fuhr er auf die Tank- und Rastanlage Gruibingen. Der Seat mit Verbrennungsmotor fing in der Folge an zu brennen. Die Feuerwehr Gruibingen löschte das Feuer. Das Auto brannte vollständig aus. Der Verkehrsdienst Mühlhausen schätzt den Schaden auf 3.500 Euro. Die vier Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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