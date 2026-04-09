Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Geld gestohlen

Am Mittwochvormittag bestahl ein 40-Jähriger eine Frau in Heidenheim.

Ulm (ots)

Die Frau befand sich kurz nach 10 Uhr "Am Wedelgraben" und bettelte um Geld. Sie hatte einen Pappbecher vor sich aufgestellt. Ein 40-Jähriger nahm den Becher beim Vorbeilaufen an sich und rannte davon. Das Polizeirevier Heidenheim konnte den Dieb kurze Zeit später in der Innenstadt feststellen. Das Geld hatte er bereits ausgegeben und mutmaßlich in Alkohol investiert. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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