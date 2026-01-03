Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Nach Sparkassen-Einbruch: Fahndung nach Tätern und Autos

Gelsenkirchen (ots)

Nach dem Einbruch-Diebstahl in eine Filiale der Sparkasse Gelsenkirchen (https://gelsenkirchen.polizei.nrw/presse/erste-hinweise-nach-dem-diebstahl-in-sparkasseweiterhin-zeugen-gesucht ) sucht die Polizei nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach den mutmaßlichen Tätern und Fahrzeugen, die sie benutzt haben. Die Bilder stammen aus dem Parkhaus, über das die Täter in das angrenzende Bankgebäude eingedrungen sind. Konkret zeigen die Fotos, die alle vom 29. Dezember 2025 stammen, drei maskierte Männer und zwei Fahrzeuge, einen schwarzen Audi RS 6 und einen weißen Mercedes-Citan. Beide Fahrzeuge haben gefälschte Kennzeichen, der Audi eines aus Hannover und der Mercedes eines aus Beckum. Die Veröffentlichung der Aufnahmen zur Fahndung ist von der Staatsanwaltschaft Essen beim zuständigen Amtsgericht Essen beantragt worden. Dem hat das Gericht entsprochen. Weiter fragt die Polizei nach Hinweisen, ob die Fahrzeuge in den Tagen vor und rund um die Weihnachtstage irgendwo abgestellt oder geparkt waren. Hinweise können Sie telefonisch unter den Rufnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 geben. Die Fotos finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/190703

Die Aufklärung der Tat wird polizeilich ab sofort in einer so genannten Besonderen Aufbau-Organisation, kurz BAO, vorangetrieben. Das schafft weitere Kapazitäten, um dem großen Arbeitsaufwand gerecht werden zu können.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell