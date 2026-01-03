PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Nach Sparkassen-Einbruch: Fahndung nach Tätern und Autos

Gelsenkirchen (ots)

Nach dem Einbruch-Diebstahl in eine Filiale der Sparkasse Gelsenkirchen (https://gelsenkirchen.polizei.nrw/presse/erste-hinweise-nach-dem-diebstahl-in-sparkasseweiterhin-zeugen-gesucht ) sucht die Polizei nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach den mutmaßlichen Tätern und Fahrzeugen, die sie benutzt haben. Die Bilder stammen aus dem Parkhaus, über das die Täter in das angrenzende Bankgebäude eingedrungen sind. Konkret zeigen die Fotos, die alle vom 29. Dezember 2025 stammen, drei maskierte Männer und zwei Fahrzeuge, einen schwarzen Audi RS 6 und einen weißen Mercedes-Citan. Beide Fahrzeuge haben gefälschte Kennzeichen, der Audi eines aus Hannover und der Mercedes eines aus Beckum. Die Veröffentlichung der Aufnahmen zur Fahndung ist von der Staatsanwaltschaft Essen beim zuständigen Amtsgericht Essen beantragt worden. Dem hat das Gericht entsprochen. Weiter fragt die Polizei nach Hinweisen, ob die Fahrzeuge in den Tagen vor und rund um die Weihnachtstage irgendwo abgestellt oder geparkt waren. Hinweise können Sie telefonisch unter den Rufnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 geben. Die Fotos finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/190703

Die Aufklärung der Tat wird polizeilich ab sofort in einer so genannten Besonderen Aufbau-Organisation, kurz BAO, vorangetrieben. Das schafft weitere Kapazitäten, um dem großen Arbeitsaufwand gerecht werden zu können.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Thomas Nowaczyk
Telefon: +49 (0) 209 365-2010
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 03.01.2026 – 06:59

    POL-GE: Hausfriedensbruch in der Commerzbank endete im Gewahrsam

    Gelsenkirchen (ots) - Ein 41jähriger Gelsenkirchener wurde am Samstag, 03.01.26 durch den Sicherheitsdienst der Commerzbank an der Breddestraße 7 in Gelsenkirchen- Buer des Hauses verwiesen, weil er bereits ein Hausverbot in dieser Bank hatte. Da der Gelsenkirchener die Bank jedoch nicht verlassen wollte, rief der Sicherheitsdienst die Polizei zur Hilfe. Doch auch hier wollte der Mann auf mehrfache Aufforderung die Bank ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 12:45

    POL-GE: Zeugen nach mutmaßlicher Brandstiftung gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - In den frühen Stunden des Silvestermorgens, 31. Dezember 2025, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Restaurant in der Sellhorststraße alarmiert. Lesen Sie hierzu die Pressemitteilung der Feuerwehr Gelsenkirchen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/6188046 Die Kriminalpolizei geht nach aktuellem Stand von Brandstiftung aus. Wir suchen daher Zeugen, die am 31. Dezember, ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 15:38

    POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: 70 Jahre alter Mann tödlich verletzt/Mordkommission ermittelt

    Gelsenkirchen (ots) - Seit dem frühen Neujahrsmorgen des 1. Januar 2026 ermittelt die Polizei Gelsenkirchen im Fall eines Tötungsdelikts im Stadtteil Beckhausen. Um 6.50 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei zu einer Wohnung an der Braukämper Straße gerufen. Dort fanden sie einen 70-jährigen Mann mit deutscher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren