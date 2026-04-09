Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen/B297 - Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch erlitt eine Autofahrerin bei einem Unfall auf der B297 bei Rechberghausen leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 14.45 Uhr war ein 86-jähriger VW-Fahrer auf der L1147 von Adelberg in Richtung B297 unterwegs. An der Einmündung hielt er zunächst an. Beim Einfahren in die Bundesstraße nach links in Richtung Birenbach übersah er wohl eine 43-jährige Autofahrerin. Die kam mit ihrem Seat von links und hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen in der Einmündung zusammen. Durch die Kollision erlitt die Seat-Fahrerin leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in eine Klinik. Der Senior hatte Glück und blieb unverletzt. Abschlepper bargen die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos. Das Polizeirevier Uhingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am VW auf 3.000 Euro, den am Seat auf 8.000 Euro. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 16.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt und wieder frei befahrbar.

+++0650771 (JC)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell