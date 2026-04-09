Ulm (ots) - Um 14.45 Uhr war ein 86-jähriger VW-Fahrer auf der L1147 von Adelberg in Richtung B297 unterwegs. An der Einmündung hielt er zunächst an. Beim Einfahren in die Bundesstraße nach links in Richtung Birenbach übersah er wohl eine 43-jährige Autofahrerin. Die kam mit ihrem Seat von links und hatte ...

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