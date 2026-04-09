POL-UL: (UL) Blaubeuren - Nach Unfall geflüchtet
In den vergangenen Tagen hinterließ ein Unbekannter in Blaubeuren Sachschaden an einem Auto.
Ulm (ots)
Ein grüner VW Polo parkte zwischen Montag, 17 Uhr und Mittwoch, 20 Uhr in der Karlstraße auf Höhe des Kirchhofweg. Ein Unbekannter stieß wohl beim Rangieren oder Vorbeifahren gegen den Pkw und flüchtete unerkannt. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können. Der Schaden am VW Polo wird auf 3.500 Euro geschätzt.
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