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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Nach Unfall geflüchtet
In den vergangenen Tagen hinterließ ein Unbekannter in Blaubeuren Sachschaden an einem Auto.

Ulm (ots)

Ein grüner VW Polo parkte zwischen Montag, 17 Uhr und Mittwoch, 20 Uhr in der Karlstraße auf Höhe des Kirchhofweg. Ein Unbekannter stieß wohl beim Rangieren oder Vorbeifahren gegen den Pkw und flüchtete unerkannt. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können. Der Schaden am VW Polo wird auf 3.500 Euro geschätzt.

+++0649599 (JC)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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