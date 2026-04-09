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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (RV)(BC) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg

Ulm (ots)

Anbei verweisen wir auf eine Pressemitteilung des Polizeipräsidium Ravensburg wegen versuchten Mordes am Dienstag, 7.4.2025 in Biberach:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6251931

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Ravensburg, Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster, Tel. 0751/806-1350

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christian Sugg Telefon: 0751 803-1010 E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de https://www.polizei-ravensburg.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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