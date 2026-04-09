POL-UL: (RV)(BC) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg

Ulm (ots) - Um 7.50 Uhr fuhr eine 22-Jährige mit ihrem Kia auf der L283 von Steinhausen in Richtung Sattenbeuren. Vor ihr bremste ein Autofahrer ab, um anschließend abzubiegen. Die 22-Jährige bremste ihr Auto ab. Das bemerkte wohl eine hinterherfahrende 26-Jährige zu spät. Sie versuchte noch zu bremsen, prallte ...

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