POL-UL: (RV)(BC) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg
Ulm (ots)
Anbei verweisen wir auf eine Pressemitteilung des Polizeipräsidium Ravensburg wegen versuchten Mordes am Dienstag, 7.4.2025 in Biberach:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6251931
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Polizeipräsidium Ravensburg
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Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
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