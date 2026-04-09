Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 09.04.2026

Biberach an der Riß / Landkreis Ravensburg (ots)

Kriminalpolizei ermittelt gegen Jugendlichen wegen versuchten Mordes

Wegen versuchten Mordes ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg gegen einen 17-Jährigen, der am Dienstagabend in Biberach an der Riß eine 38-Jährige mit einem Messer angegriffen hat. Den bisherigen Ermittlungen zufolge bat der Jugendliche die Frau im Bereich der Rosenstraße zunächst um eine Wegbeschreibung. Als sich die 38-Jährige gestikulierend zur Seite drehte, soll der 17-Jährige ein Messer hervorgeholt und in Richtung der 38-Jährigen gestochen haben. Die Frau konnte rechtzeitig ausweichen und rief um Hilfe. Eine Radfahrerin griff hierauf beherzt ein, sprach den 17-Jährigen lautstark an und verfolgte ihn, als er zu Fuß flüchtete. Sie konnte den Jugendlichen nach kurzer Flucht zur Aufgabe bewegen und den Notruf wählen. Einsatzkräfte des Polizeireviers Biberach an der Riß nahmen den Tatverdächtigen schließlich fest und stellten bei ihm neben dem Messer weitere Beweismittel sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde der deutsche Staatsangehörige noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ wegen versuchten Mordes einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 17-Jährigen und setzte diesen in Vollzug. Der dringend Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht

Bei Ermittlungen gegen jugendliche Tatverdächtige greift das sogenannte "Wohnortprinzip". Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat daher die weiteren Ermittlungen gegen den im Landkreis Ravensburg wohnhaften Tatverdächtigen vom Kriminalkommissariat Biberach übernommen.

Ob die 38-Jährige dem Jugendlichen möglicherweise entfernt persönlich bekannt ist oder zufällig von ihm angesprochen wurde, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster, Tel. 0751/806-1350

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

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