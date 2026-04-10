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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Rammingen - Kind stürzt durch ein Loch in einer Höhle
Schwere Verletzungen erlitt ein 8-jähriges Mädchen am Donnerstag in Rammingen.

Ulm (ots)

Die Familie war gegen 16.30 Uhr bei der Bocksteinhöhle in Rammingen wandern. Die Höhle weist natur- und felsbedingte Löcher in der Decke auf. Mutmaßlich aus Unachtsamkeit stürzte die 8-Jährige in eines der Löcher. Sie fiel etwa 3 Meter in die Tiefe. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Die Feuerwehr und ein Notarzt waren im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen in eine Klinik. Zum aktuellen Zeitpunkt besteht keine Lebensgefahr. Die Polizei Langenau ermittelt nun, wie es genau zu dem Unglück kam.

++++0656573(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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