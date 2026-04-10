Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag kam es zu einem Verkehrsunfall bei Giengen.

Ulm (ots)

Gegen 21.30 Uhr war eine 36-jährige Chevrolet-Fahrerin auf der L1079 von Giengen kommend in Richtung der B492 unterwegs. Beim Einfahren in die B492 übersah sie offenbar eine Skoda-Fahrerin. Die 60-Jährige kam aus Richtung Hermaringen und hatte Vorfahrt. Die Autos stießen zusammen. Beide Fahrerinnen verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst verbrachte sie in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Giengen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 27.000 Euro. Ein Abschlepper barg die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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