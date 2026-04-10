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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Vorfahrt genommen
Am Donnerstag stießen an einer Kreuzung in Biberach zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Um 7 Uhr war eine 62-jährige Renault Fahrerin in der Rollinstraße in stadteinwärtiger Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Königsbergstraße achtete sie wohl nicht auf den Verkehr. Denn von links kam eine 54-Jährige mit ihrem VW. Die war in Richtung Memminger Straße unterwegs und hatte Vorfahrt. Beim Einfahren in die Kreuzung stießen beiden Autos zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden auf insgesamt 8.000 Euro. Beide Pkw blieben fahrbereit. Zur Unfallzeit war die Ampel außer Betrieb.

+++0651941 (JC)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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