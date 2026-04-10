POL-UL: (GP) Göppingen - Diebstahl auf Baustelle
In den vergangenen Tagen stahlen Unbekannte Stromkabel von einer Baustelle in Göppingen.
Ulm (ots)
Unbekannte gelangten in der Zeit zwischen Donnerstag, 02.04.2026 und Donnerstag, 09.04.2026 auf eine Baustelle an einer Schule in der Hohenstaufenstraße. Dort durchtrennten sie Stromkabel und nahmen sie mit. Die Diebe stahlen wohl auch sieben Baustrahler im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden wird insgesamt auf etwa 4.000 Euro geschätzt.
+++0653326 (JC)
Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell