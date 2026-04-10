Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unlingen - Brand in Gasthaus

Am Donnerstag rückten Einsatzkräfte zu einem Brand in Unlingen aus.

Ulm (ots)

Kurz nach 22 Uhr stellte eine Anwohnerin Flammen aus dem Dachstuhl einer Gaststätte in der Kirchgasse fest. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften rückten aus. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und das Feuer war gegen 23 Uhr gelöscht. Alle zehn Bewohner der Fremdenzimmer konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll das Feuer in der Nähe des Kamins am Dachgebälk ausgebrochen sein. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Das Gebäude blieb bewohnbar.

Die Feuerwehren aus Unlingen, Riedlingen, Göffingen, Bad Buchau und Biberach waren mit 84 Personen im Einsatz. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

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