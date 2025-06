Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Spänebunker in Brand geraten

Werlte (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 13:55 Uhr auf einem Firmengelände in der Straße Am Zirkel in Werlte zu einem Brand. Ein unmittelbar neben einer Werkhalle befindlicher Spänebunker geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzende Werkhalle konnte durch die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und circa 25 Einsatzkräften vor Ort war, verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

