Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Ohne Führerschein aber mit Drogen

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 02.30 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein sehr lautes Auto auf. Bei der Kontrolle richtete sich die Aufmerksamkeit der Beamten schnell auf den 25-jährigen Fahrer. Seine Aussprache war sehr undeutlich. Er beteuerte, dass er aufgrund einer Erkrankung weder Rauschgift noch Alkohol konsumiere. Ein Test belegte aber beides. Ein Alcotest ergab einen Wert knapp unter der Grenze zur Ordnungswidrigkeit. Ein zweiter Test auf verschiedene Rauschgifte reagierte auf Kokain und THC. Auch einen Führerschein konnte er nicht vorlegen. Die Angaben dazu wechselten zwischen im Ausland verloren und erst kürzlich gemacht. Bei ihm wurde eine Blutprobe erhoben. Die Ermittlungen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss führt das Polizeirevier Heidenheim.

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