Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Neuer Wachleiter Warstein macht Antrittsbesuch beim Rüthener Bürgermeister

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Rüthen (ots)

Am Mittwoch kam es zum Antrittsbesuch des neuen Wachleiters der Polizeiwache Warstein bei der Stadt Rüthen. Wachleiter Andreas Galke brachte zur Verstärkung seinen vorgesetzten Direktionsleiter, Polizeidirektor Stefan Heimbuch, und die Bezirksdienstbeamtin der Stadt Rüthen, Polizeihauptkommissarin Vera Traud, mit zu Bürgermeister Peter Weiken. Zusammen mit Ordnungsamtsleiterin Frau Luse und Herrn Beigeordneter Betten war man sich einig: Die bisherige Zusammenarbeit läuft gut und soll auch genau so weitergeführt werden. Das gemeinsame Ziel sei weiterhin, durch enge Zusammenarbeit zwischen Stadt und Polizei das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu steigern. Neben Präsenzstreifen durch den Wachdienst sind auch für dieses Jahr gemeinsame Kontrollen an bekannten Treffpunkten durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes sowie des Bezirksdienstes geplant.

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