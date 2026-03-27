Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Sachschaden in Möhnesee - Beteiligter Pkw entfernt sich vom Unfallort

Möhnesee-Völlinghausen (ots)

Am Donnerstag, den 26. März 2026, kam es gegen 10:45 Uhr auf der Syringer Straße im Bereich der dortigen Evangelischen Kirche in Möhnesee zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte eine 50-jährige Frau aus Möhnesee beim Rangieren mit ihrem Fahrzeug einen hinter ihr geparkten Pkw. Obwohl kein deutliches Unfallgeräusch wahrgenommen wurde, bemerkte die Fahrzeugführerin eine Berührung.

Unmittelbar nach dem Vorfall entfernte sich der mutmaßlich geschädigte Fahrzeugführer mit seinem Pkw vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Sehr wahrscheinlich hat er von dem Zusammenstoß nichts mitbekommen. Nach Angaben der 50-jährigen soll es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen Pkw, möglicherweise der Marke Seat, handeln. Der Fahrer wird als männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt, mit kurzen schwarzen, leicht welligen Haaren und dunkler Bekleidung beschrieben.

Am Fahrzeug der Unfallverursacherin konnten Lackkratzer an der hinteren Stoßstange sowie schwarze Lackanhaftungen festgestellt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den bislang unbekannten Fahrzeugführer des geparkten Fahrzeuges sowie mögliche Zeugen, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle unter 02921 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden.

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