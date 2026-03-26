PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bankkarte nach Fahrradunfall gestohlen

Lippstadt (ots)

In der Nacht zu Montag (23. März) kam es in Lippstadt zu einem Verkehrsunfall, nach dem einer 29-jährigen Frau mutmaßlich die Bankkarte gestohlen wurde.

Die Lippstädterin meldete den Vorfall am Mittwoch (25. März) der Polizeiwache in Lippstadt. Nach eigenen Angaben sei sie am Montag gegen 1 Uhr mit dem Fahrrad von der Arbeit nach Hause gefahren. Sie sei auf dem Radweg an der Straße "Südertor" in Fahrtrichtung Erwitter Straße unterwegs gewesen, als ihr zwei Radfahrer entgegengekommen seien. Als sie in den Dusternweg abgebogen sei, seien die beiden unbekannten Männer ihr gefolgt. Nach wenigen Metern sei einer der beiden unvermittelt mit ihr zusammengestoßen.

Daraufhin sei die 29-Jährige gestürzt und der Inhalt ihrer Handtasche habe sich auf der Straße verteilt. Einer der beiden Männer habe ihr geholfen, die Tasche wieder einzuräumen. Danach seien beide mit ihren Fahrrädern weggefahren. Der Mann, mit dem sie kollidiert sei, sei dunkelhäutig gewesen. Näher konnte sie die beiden Unbekannten nicht beschreiben.

Am nächsten Tag sei der Frau aufgefallen, dass ihre Bankkarte verschwunden ist. Mutmaßlich sei sie im Zuge des Unfalls gestohlen worden. In der Zwischenzeit habe es eine Abbuchung von etwa 50 Euro gegeben.

Die Polizei ermittelt nun wegen einer Verkehrsunfallflucht, wegen Diebstahls und wegen Betrugs. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 26.03.2026 – 08:50

    POL-SO: Kabeldiebe statt Wildschweine - Wildkamera zeichnet Diebstahl in Zementwerk auf

    Geseke (ots) - Da staunte der Jäger mit Sicherheit nicht schlecht: Statt der erhofften Tiere konnte er auf seiner aufgestellten Wildkamera eine maskierte Diebesbande sehen, welche sich auf den Weg zu einem angrenzenden Zementwerk an der Bürener Straße machte. Dort sollten Mitarbeiter später feststellen, dass eine bislang unbekannte Menge an Kabeln entwendet wurde. ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 15:22

    POL-SO: Kollision beim Abbiegen - drei Verletzte

    Geseke (ots) - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen (25. März) bei Geseke-Langeneicke ereignete, wurden drei Personen verletzt. Ein 89-jähriger Mann aus Rüthen wollte gegen 9:30 Uhr mit seinem Opel Astra vom Völsmarweg nach links auf die Erwitter Straße (B1) abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen missachtete er dabei die Vorfahrt eines 75-jährigen Mannes aus Geseke, der mit seiner Mercedes B-Klasse auf ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 07:40

    POL-SO: Fußgängerin schwer verletzt

    Soest (ots) - Eine 76-jährige Fußgängerin wurde am Dienstagmittag (24. März) bei einem Verkehrsunfall in Soest schwer verletzt. Die Frau aus Soest überquerte nach bisherigen Erkenntnissen den Riga-Ring an der Kreuzung mit dem Opmünder Weg, obwohl die Fußgängerampel rot war. Auf der Fahrbahn wurde sie vom Citroen C1 einer 21-Jährigen aus Ense erfasst, die den Riga-Ring in Richtung Lübecker Ring befuhr. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren