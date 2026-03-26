Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bankkarte nach Fahrradunfall gestohlen

Lippstadt (ots)

In der Nacht zu Montag (23. März) kam es in Lippstadt zu einem Verkehrsunfall, nach dem einer 29-jährigen Frau mutmaßlich die Bankkarte gestohlen wurde.

Die Lippstädterin meldete den Vorfall am Mittwoch (25. März) der Polizeiwache in Lippstadt. Nach eigenen Angaben sei sie am Montag gegen 1 Uhr mit dem Fahrrad von der Arbeit nach Hause gefahren. Sie sei auf dem Radweg an der Straße "Südertor" in Fahrtrichtung Erwitter Straße unterwegs gewesen, als ihr zwei Radfahrer entgegengekommen seien. Als sie in den Dusternweg abgebogen sei, seien die beiden unbekannten Männer ihr gefolgt. Nach wenigen Metern sei einer der beiden unvermittelt mit ihr zusammengestoßen.

Daraufhin sei die 29-Jährige gestürzt und der Inhalt ihrer Handtasche habe sich auf der Straße verteilt. Einer der beiden Männer habe ihr geholfen, die Tasche wieder einzuräumen. Danach seien beide mit ihren Fahrrädern weggefahren. Der Mann, mit dem sie kollidiert sei, sei dunkelhäutig gewesen. Näher konnte sie die beiden Unbekannten nicht beschreiben.

Am nächsten Tag sei der Frau aufgefallen, dass ihre Bankkarte verschwunden ist. Mutmaßlich sei sie im Zuge des Unfalls gestohlen worden. In der Zwischenzeit habe es eine Abbuchung von etwa 50 Euro gegeben.

Die Polizei ermittelt nun wegen einer Verkehrsunfallflucht, wegen Diebstahls und wegen Betrugs. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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