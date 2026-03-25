Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kollision beim Abbiegen - drei Verletzte

Geseke (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen (25. März) bei Geseke-Langeneicke ereignete, wurden drei Personen verletzt.

Ein 89-jähriger Mann aus Rüthen wollte gegen 9:30 Uhr mit seinem Opel Astra vom Völsmarweg nach links auf die Erwitter Straße (B1) abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen missachtete er dabei die Vorfahrt eines 75-jährigen Mannes aus Geseke, der mit seiner Mercedes B-Klasse auf der B1 in Fahrtrichtung Geseke unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich.

Der 89-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Mercedes und seine 72-jährige Ehefrau, die ebenfalls im Auto saß, wurden leicht verletzt. Sie wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die B1 war bis etwa 11:15 Uhr voll gesperrt.

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