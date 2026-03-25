Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fußgängerin schwer verletzt

Soest (ots)

Eine 76-jährige Fußgängerin wurde am Dienstagmittag (24. März) bei einem Verkehrsunfall in Soest schwer verletzt.

Die Frau aus Soest überquerte nach bisherigen Erkenntnissen den Riga-Ring an der Kreuzung mit dem Opmünder Weg, obwohl die Fußgängerampel rot war. Auf der Fahrbahn wurde sie vom Citroen C1 einer 21-Jährigen aus Ense erfasst, die den Riga-Ring in Richtung Lübecker Ring befuhr.

Die 76-Jährige stürzte auf die Straße und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

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