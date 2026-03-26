Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kabeldiebe statt Wildschweine - Wildkamera zeichnet Diebstahl in Zementwerk auf

Geseke (ots)

Da staunte der Jäger mit Sicherheit nicht schlecht: Statt der erhofften Tiere konnte er auf seiner aufgestellten Wildkamera eine maskierte Diebesbande sehen, welche sich auf den Weg zu einem angrenzenden Zementwerk an der Bürener Straße machte. Dort sollten Mitarbeiter später feststellen, dass eine bislang unbekannte Menge an Kabeln entwendet wurde. Die Tat ereignete sich laut aktuellem Ermittlungsstand am Mittwochmorgen gegen 03:00 Uhr. Da die Bilder von der Wildkamera erst viele Stunden später gesichtet wurden, konnten die Täter nach Tatausführung fliehen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Bandendiebstahls.

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