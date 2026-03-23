Polizei Köln

POL-K: 260323-4-K Serie von Trickdiebstählen durch "Schmuck-Schenker" - Polizei Köln sucht Zeugen nach Taten in mehreren Stadtteilen

Köln (ots)

Die Polizei Köln warnt vor einer aktuellen Serie von Trickdiebstählen, bei denen vornehmlich Seniorinnen und Senioren im Stadtgebiet gezielt angesprochen und bestohlen wurden. Zwischen dem 19. und 22. März kam es in Buchheim, Höhenhaus, Kalk und Longerich zu mindestens vier ähnlichen Taten. Das Kriminalkommissariat 73 prüft derzeit Zusammenhänge und sucht nach Zeugen.

Das Vorgehen der Täter:

Die Täter sprachen die Opfer meist aus Fahrzeugen heraus oder in Cafés an. Unter Vorwänden wie zum Beispiel einer Wegbeschreibung oder angeblichen Geschenken legten sie den Seniorinnen und Senioren minderwertigen Modeschmuck an. Dabei gelang es ihnen jeweils, den echten Goldschmuck der Opfer unbemerkt zu entwenden.

Die Fälle:

1) 19. März, 15.20 Uhr; Buchheim, Alte Wipperfürther Straße: Eine Tatverdächtige sprach den 39-jährigen Rollstuhlfahrer aus ihrem schwarzen Mercedes (C-Klasse) heraus an. Unter dem Vorwand ihm eine Kette schenken zu wollen, legte sie ihm Modeschmuck um den Hals und entwendete dabei seinen Schmuck. Täter: Eine Frau (etwa 50 Jahre alt, kräftig), eine junge Frau (etwa 20 Jahre alt, Feuermal an der Wange) und ein Mann (etwa 20 Jahre alt, gegeltes Haar).

2) 20. März, 16.20 Uhr; Höhenhaus, Honschaftstraße: Ein schwarzer Audi mit polnischem Kennzeichen hielt vor einer 75-jährigen Seniorin. Eine Frau (etwa 60 Jahre alt, langer Rock) und ein Mann (etwa 25 Jahre alt) entwendeten ihre Goldkette.

3) 22. März, 10.50 Uhr; Kalk, Kalker Hauptstraße: In einem Bäckerei-Café tauschten zwei Frauen (etwa 50 Jahre alt, kräftig) und ein Mann (etwa 35 Jahre alt, weißes Hemd) die Goldkette einer 81-Jährigen gegen Modeschmuck aus.

4) 22. März, 11.40 Uhr; Longerich, Neusser Straße): Aus einem silbernen Pkw heraus sprachen zwei Frauen mit Kopftuch und ein korpulenter Mann (alle ca. 30-35 Jahre alt) ein Ehepaar an. Der 79-Jährigen wurde dabei ein Goldarmband gestohlen.

Zeugenaufruf:

Die Polizei Köln bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder den beteiligten Fahrzeugen (schwarzer Mercedes, schwarzer Audi mit PL-Kennzeichen, silberner Pkw) machen können, sich zu melden.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 73 unter der Rufnummer 0221-229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as/sb)

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