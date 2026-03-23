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Polizei Köln

POL-K: 260323-2-K Mit fremden Debitkarten auf Einkaufstour - Tatverdächtiger in Haft

Köln (ots)

Ein Streifenteam der Polizei Köln hat am Samstagabend (21. März) zwei mutmaßliche Betrüger (47, 32) vorläufig festgenommen, die in einem Einkaufscenter in Köln-Weiden Waren mit vermutlich gestohlenen Debitkarten bezahlt hatten. Um die Kleidungsstücke im Wert von mehreren Hundert Euro zu bezahlen, hatten die beiden Männer insgesamt vier unterschiedliche Karten vorgelegt. Ein misstrauischer Sicherheitsmitarbeiter hatte daraufhin gegen 18.45 Uhr einen vorbeifahrenden Streifenwagen angehalten und die Einsatzkräfte auf die verdächtigen Personen aufmerksam gemacht.

Der 47-Jährige hat keinen festen Wohnsitz und machte widersprüchliche Angaben zur Herkunft der Karten. Er wurde nach seiner Vernehmung einem Richter vorgeführt und in Haft geschickt. Der ebenfalls wohnungslose 32 Jahre alte mutmaßliche Komplize war durch seinen Begleiter entlastet worden und durfte nach seiner Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung die Wache wieder verlassen.

Die vier entwendeten Debitkarten, sowie die damit erworbene Kleidung stellten die Ermittler als Beweismittel sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. (cr/sb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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