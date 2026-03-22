Polizei Köln

POL-K: 260322-1-K 65-jährige Kölnerin in Belgien angetroffen - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 2 vom 21. März 2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6240560

Belgische Polizisten haben die 65-jährige gesuchte Kölnerin Sonntagnacht (22. März) wohlbehalten in Lüttich (Belgien) angetroffen. Die örtlich und zeitlich nicht orientierte Frau war seit gestern 10.30 Uhr aus einer Einrichtung an der Boltensternstraße abgängig.

Da die Fahndung zurückgenommen wird, entfällt die rechtliche Grundlage zur Veröffentlichung und Verwendung des Bildes der Gesuchten. (sw/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell