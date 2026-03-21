Polizei Köln

POL-K: 260321-2-K 65-jährige Kölnerin wird vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Die Kriminalpolizei sucht derzeit nach der 65-jährigen Alexandra H., die am Samstagmorgen (21. März) ihr Wohnheim in Köln-Riehl verlassen hat und bislang nicht zurückgekehrt ist.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die Frau zuletzt gegen 10.30 Uhr in der Einrichtung an der Boltensternstraße gesehen. Zu diesem Zeitpunkt wirkte sie körperlich fit. Allerdings ist sie nach bisherigen Erkenntnissen örtlich und zeitlich nicht orientiert.

Alexandra H. ist circa 1,65 Meter groß, schlank und hat dunkelblonde, lange Haare mit grauen Strähnen. Sie war zuletzt mit einer Jeans sowie eine blaue Fleecejacke bekleidet.

Bilder der Gesuchten sind unter dem folgenden Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/198544

Hinweise, nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 62 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/al)

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