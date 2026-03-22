Polizei Köln

POL-K: 260322-2-K Unbekannte werfen Pflastersteine von Bahnbrücke auf Auto - Mordkommission eingerichtet

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Die Polizei Köln sucht nach einem oder mehreren unbekannten Tätern, die in der Nacht auf Sonntag (22. März) Pflastersteine von einer Bahnbrücke auf einen Pkw (Fahrer: 21) auf der Erftstraße in der Innenstadt geworfen haben. Zwei Steine schlugen in die Windschutzscheibe ein. Der 21 Jahre alte Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Die Staatsanwaltschaft Köln wertet den Angriff als versuchtes Tötungsdelikt. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 2.45 Uhr war der 21-jährige Kölner mit seinem Mercedes auf der Erftstraße in Richtung Subbelrather Straße unterwegs. Als er die Bahnunterführung am August-Sander-Park passierte, flogen mindestens zwei Pflastersteine auf seinen Pkw. Ein Stein traf die Windschutzscheibe auf der Fahrerseite, der andere Stein schlug auf der Beifahrerseite in die Windschutzscheibe ein.

Im Rahmen der Spurensicherung und der Fahndungsmaßnahmen stellten die Beamten den Akku eines E-Scooters sowie weitere Grenz- und Backsteine sicher, die mutmaßlich ebenfalls zuvor von der Brücke auf die Fahrbahn geworfen wurden.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu dem oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 zu melden. (sw/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell