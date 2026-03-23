Polizei Köln

POL-K: 260323-1-K Brandserie in Bocklemünd und Pesch - Sieben Fahrzeuge und eine Hauswand beschädigt - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht zu Sonntag (22. März) sind in den Kölner Stadtteilen Bocklemünd-Mengenich und Pesch insgesamt sieben Autos durch Brandstiftung erheblich beschädigt worden. Die Polizei Köln sucht Zeugen, die im Zeitraum zwischen 4.30 Uhr und 5.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Nach ersten Ermittlungen setzten bislang unbekannte Täter Reifen geparkter Fahrzeuge in Brand.

Die Taten ereigneten sich im Bereich des Buschwegs, der Sternheimstraße, des Schumacherrings sowie in der Mengenicher Straße und der Longericher Straße, wobei durch das Übergreifen der Flammen auch ein angrenzendes Fahrzeug sowie eine Hauswand durch Feuer beschädigt wurden.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen liegen derzeit keine konkreten Hinweise auf die Täter oder ein mögliches Motiv vor. Anwohner, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden dringend gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0221-229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (as/sb)

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