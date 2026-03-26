POL-SO: Aufbruch scheitert - Anhänger beschmiert
Werl (ots)
Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 19. März, 16 Uhr, und dem 23. März, 16 Uhr, in Werl versucht, einen Anhänger aufzubrechen. Dieser war im Tatzeitraum auf dem Pendlerparkplatz an der Unnaer Straße abgestellt. Zudem wurde der Anhänger mit einem Hakenkreuz und dem Schriftzug "PEDOU PRISKA" beschmiert. Darüber hinaus wurde die Blinkerverkleidung vorne links abgetreten.
Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Werl unter der Telefonnummer 02922/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.
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