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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Aufbruch scheitert - Anhänger beschmiert

Werl (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 19. März, 16 Uhr, und dem 23. März, 16 Uhr, in Werl versucht, einen Anhänger aufzubrechen. Dieser war im Tatzeitraum auf dem Pendlerparkplatz an der Unnaer Straße abgestellt. Zudem wurde der Anhänger mit einem Hakenkreuz und dem Schriftzug "PEDOU PRISKA" beschmiert. Darüber hinaus wurde die Blinkerverkleidung vorne links abgetreten.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Werl unter der Telefonnummer 02922/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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