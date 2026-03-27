Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Jeep touchiert Begleitfahrzeug von Schwertransport und begeht Unfallflucht - Zeugen gesucht

Lippstadt (ots)

Am 25.03.26, gegen 21:35 Uhr, kam es auf der Ostlandstraße zwischen Lipperbruch und Bad Waldliesborn zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein Schwertransporter, der von der B55 kam, wollte auf die Ostlandstraße in Richtung Cappel einbiegen. Wegen der Größe des Fahrzeug musste dafür auch ein Teil der Gegenfahrbahn benutzt werden. Ein entgegenkommender PKW, vermutlich ein schwarzer Jeep Cherokee, übersah eines der gelb blinkenden Begleitfahrzeuge und beschädigte dessen linke Fahrzeugseite. Anschließend fuhr der PKW einfach in Richtung Lipperbruch weiter. Das Verkehrskommissariat in Lippstadt ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen. Wer Angaben zum Unfallfahrzeug oder dessen Fahrer machen kann, wird daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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