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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Durch unnötiges Bremsen aufgefallen

Ulm (ots)

Am Freitagabend fuhr ein 51-Jähriger auf der K9912 vom Berliner Ring in Richtung Blaustein. Dabei fiel auf, dass er wiederholt abrupt und ohne erkennbaren Grund abbremste. Eine Polizeistreife, die als drittes Auto hinter ihm fuhr, stoppte den Mercedes Vito daraufhin. Der Fahrer roch stark nach Alkohol, lallte und konnte nicht mehr sicher gehen. In der Fahrertür stand eine geöffnete Bierflasche. Er gab an, dass er nach Mähringen wolle. Aufgrund seines Rauschzustandes hatte er die Abzweigung verpasst. Bei ihm wurde eine Blutprobe erhoben und sein Führerschein einbehalten. Das von ihm gelenkte Firmenauto benötigt er auf längere Zeit nicht mehr.

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Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

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E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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