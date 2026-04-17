Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag stießen an einer Kreuzung in Biberach zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Kurz nach 7.30 Uhr war ein 30-Jähriger in der Mittelbergstraße unterwegs. An der Kreuzung wollte er mit seinem Mercedes nach links in die Valanceallee abbiegen. Dabei achtete er wohl nicht auf den Verkehr. In der Astiallee fuhr ein 42-Jähriget mit seinem VW. Der war in Richtung Valenceallee / Waldseer Straße unterwegs und hatte Vorfahrt. Beide Autos stießen in der Kreuzung zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden am Mercedes wird auf rund 10.000 Euro, der am VW auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Beide Pkw blieben fahrbereit.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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