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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg/A8 - Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst
Zwei Transporter stießen am Donnerstag auf der A8 zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 10.15 Uhr in Richtung München. Der 58-Jährige wechselte vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Dabei übersah er den von hinten auf dem mittleren Fahrstreifen herannahenden Mercedes Sprinter eines 47-Jährigen. Der 47-Jährige krachte daraufhin in das Heck des Mercedes Kleinlasters. Bei dem Aufprall erlitten der 47-Jährige und sein 40-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen. Auch der 58-Jährige wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Der Mercedes Sprinter musste abgeschleppt werden.

++++++++ 0704096(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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