Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260407-5: Geld aus Automaten entwendet

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zeugensuche

Unbekannte sollen am Montag (6. April) Bargeld aus Snackautomaten in Bergheim entwendet haben. Die Verdächtigen seien zwischen 30 und 45 Jahren alt. Einer von ihnen sei 180 bis 190 Zentimeter groß. Sein Komplize sei 165 bis 175 Zentimeter groß. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am späten Montagabend rief ein Geschädigter die Polizei. Er habe auf seiner Videokamera zwei Männer zwischen 17 und 18 Uhr an Automaten in einem Verkaufsraum an der Kölner Straße festgestellt. Sie sollen diese geöffnet haben und Bargeld entwendet haben.

Polizeikräfte nahmen den Sachverhalt auf und fertigten eine Strafanzeige. Kriminalbeamte sicherten Spuren am Tatort. (sc)

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