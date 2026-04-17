Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Unfallverursacher fährt weiter

Am Donnerstag soll ein unbekannter Autofahrer eine 11-Jährige angefahren haben.

Ulm (ots)

Der Unfall soll sich kurz nach 20.15 Uhr in der Fabrikstraße ereignet haben. Die 11-Jährige überquerte wohl die Fabrikstraße in Richtung Uhlandstraße. Gleichzeitig soll der Fahrer eines schwarzen VW vom Straßenrand losgefahren sein. Der Fahrer hätte wohl nicht gebremst und es kam zu einer Berührung zwischen Kind und Auto. Der Unbekannte soll dann unbeirrt weiter gefahren sein. Die 11-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Sie kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizei Geislingen (Tel. 07331/93270) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem schwarzen VW geben können.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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