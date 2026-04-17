Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag flüchtete ein 28-Jähriger auf seinem Kleinkraftroller vor der Polizei.

Ulm (ots)

Gegen 16.40 Uhr sah eine Polizeistreife den polizeibekannten 28-Jährigen auf einem Kleinkraftroller in der Stuttgarter Straße fahren. An dem Fahrzeug waren keine Kennzeichen angebracht und es sollte daher einer Kontrolle unterzogen werden. Als die Polizisten ihr Fahrzeug gewendet hatten, gab der 28-Jährige Gas und bog in die Stuifenstraße ab. Ungebremst fuhr er über die Kreuzung Ludwigstraße und anschließend über einen Radweg. Dort verlor die Polizei ihn aus den Augen. In der Stuifenstraße mussten Fußgänger ausweichen. Zeugen, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, melden sich bitte bei der Eislinger Polizei unter der Tel.Nr. 07161/8510. Der 28-Jährige fuhr mit einem dunklen/blauen Kleinkraftroller. Bekleidet war er mit einem dunklen Oberteil, grauer Hose, schwarz/weiße Schuhe. Er trug einen dunklen Helm und hatte langes dunkles Haar.

+++++++ 0708692(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell